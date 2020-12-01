Учёные сообщили о неизбежной климатической катастрофе из-за тепловых аномалий

Климатологи предрекли неизбежную катастрофу в Азии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование международной группы климатологов из Южной Кореи, Японии, США и Китая показало, что масштабы тепловых аномалий в Центральной Азии усугубляются последние 20 лет, а засушливое Монгольское плато на фоне глобального потепления превращается в бесплодную пустыню, как некоторые на юго-западе США. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В публикации сказано, что изменения климата происходят из-за деятельности человека, а климатические перемены влияют на экологическую систему центрального региона Азии. Такие изменения способны вызвать тревожные последствия.

В ходе исследования климатологи смогли отследить волны тепла и изучить влажность почвы с помощью анализа данных за 260 лет годичных колец ствола хвойных деревьев. Так учёные выяснили, что периоды жары становятся только масштабнее.

Один из авторов исследования, Дэлиан Чен, рассказал изданию Eurekalert, что волны тепла сильно сокращают влажность почвы, а потому в воздух из неё слабо испаряется влага, охлаждая только ближайшую поверхность.

Учёные заявили, что климатическая ситуация в Центральной Азии стала необратимой. Последствиями таких перемен могут стать вымирание некоторых видов животных и другие атмосферные процессы климата на всей планете.

Ранее на сайте KP.ru объясняли, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, а средняя температура выросла на 0,47 градуса всего за 10 лет.