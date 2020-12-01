Осень 2020 года в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений

Осень-2020 в Москве стала рекордно теплой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве осень этого года стала рекордной тёплой. Средняя температура составила почти плю десять градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик объяснил, что осень 2020 года стала теплейшей за 141 год - всё время регулярных метеорологических наблюдений благодаря рекордно жаркому октябрю. При этом количество осадков в Москве оказалось недостаточным для нормы за осень - выпало 170 миллиметров, что составило 93% от сезонной нормы.

Средняя температура ноября составила 2,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы последних лет. 50 миллиметров выпавших за последний осенний месяц осадков составили 86% от нормы.

Евгений Тишковец отметил в разговоре с РИА Новости, что ноябрь 2020 года разделил четвёртое место по тёплой погоде с ноябрём 2008 года. За последние 72 года, в течение которых ведётся наблюдение за погодой на метеостанции ВДНХ, самыми жаркими оказались ноябри 2013, 1996 и 2010 годов. Своими средними показателями они превысили температурную норму на 4 градуса, 3,9 и 2,7 соответственно.

Ранее сайт KP.ru сообщил об ожидаемый в конце недели в Москве "алмазной пыли" и "ледяных иглах".