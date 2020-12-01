Учёные сообщили о большей опасности для окружающих бессимптомных больных коронавирусом

В организме бессимптомных носителей COVID-19 накапливается больше вируса, чем у тех, кто болеет с видимыми симптомами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организм заразившихся коронавирусом людей, переносящих заболевание без симптомов, несёт более высокую вирусную нагрузку чем те, кто болеет с клиническими признаками заболевания. Об этом сообщили специалисты Института общественного здравоохранения Турции. Результаты их исследования опубликовал немецкий научный журнал Infection.

Учёные проанализировали 360 образцов, от 60 заражённых коронавирусом пациентов обоих полов, средний возраст которых составлял 33,9 лет. 75% из них переносили заболевание с симптомами, а 25% - без каких-либо признаков.

Специалисты заявили, что выводы о заразности бессимптомных пациентов остаются противоречивыми с самого начала пандемии по сей день, однако исследование показало, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов значительно выше по сравнению с пациентами с симптомами. Она также снижалась у тех заражённых, которые тяжело переносили болезнь.

Кроме того, таких пациентов сложно выявить и изолировать от общества. К тому же люди без проявлений коронавируса воспринимаются окружающими менее заразными, поскольку не кашляют. Окружающим кажется, что они выделяют меньше вируса вокруг себя. При этом высокая вирусная нагрузка в организме таких пациентов делает их опаснее для тех, кто с ними контактирует.

Учёные полагают, что высокая заразность бессимптомных больных может оказаться главным фактором, препятствующим в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам сотрудника программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Европейского бюро ВОЗ Олега Стороженко, бессимптомные пациенты с коронавирусом могут оставаться заразными в течение двух недель. По данным Всемирной организации здравоохранения, 23% всех заболевших коронавирусом, переносят болезнь бессимптомно.