Коронавирус у Льюиса Хэмилтона: что известно о состоянии здоровья чемпиона «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон Фото: REUTERS

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, ставший семикратным чемпионом «Формулы-1», сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в заявлении команды

Как уточняют в команде, на прошлой неделе гонщик сделал три теста на коронавирусную инфекцию, и все они показали отрицательный результат. Последний из них был для Гран-при Бахрейна, который состоялся в воскресенье, 29 ноября. Однако в понедельник, 30 ноября, Хэммильтон проснулся с легкими симптомами, и выяснилось, что последний тест дал положительный результат. После чего он сдал еще два теста, которые также показали наличие COVID-19.

В заявлении отмечают, что гонщик на время изолирован, но за исключением легких симптомов, он чувствует себя хорошо.

Напомним, 15 ноября Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по количеству побед на этапах чемпионата «Королевских гонок» с немцем Михаэлем Шумахером. Незадолго до этого британец повторил рекорд немца по количеству побед на одной трассе, в восьмой раз выиграв гонку на венгерском «Хунгароринге».