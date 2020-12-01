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Политика

Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного центра мониторинга в Карабахе

В турецком Минобороны сообщили, что стороны готовятся начать работу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного центра мониторинга в Карабахе

Россия и Турция подписали соглашение о создании совместного центра мониторинга в Карабахе

Фото: REUTERS

Анкара и Москва завершили технические переговоры о совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху, и по итогам переговоров были подписаны соглашение, а также протокол об основах и принципах работы и подписали. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

«Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

В министерстве отметили, что на данный момент проводятся работы по скорейшему началу работу совместного турецко-российского центра по Карабаху.

Напомним, 11 ноября, на следующий день после вступления в силу соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, глава Минобороны России Сергея Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акара подписали меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе

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