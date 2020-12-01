Ритейлеры рассказали, на что взлетит спрос в новогодние каникулы Фото: Михаил ПАТЛИС

Ритейлеры рассказали, на что взлетит спрос перед Новым годом и во время каникул. Многие предпочтут в этом году остаться дома, опасаясь коронавируса. Это позволит сэкономить деньги, а чтобы получить позитивные впечатления, люди будут чаще баловать себя хорошими продуктами средней и высокой ценовой категории.

Ритейлеры прогнозируют, что перед праздниками начнет расти спрос на чай, кофе, алкоголь, а также на праздничные товары, пиротехнику и товары для дома.

Есть еще одна тенденция: из-за сокращения доходов, фокус сместится с непродовольственных товаров на продовольственные.

- Одной из самых характерных тенденций предновогоднего сезона 2020 года станет дальнейший рост онлайн-продаж в продуктовом и непродуктовом ритейле, - сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли.

В целом декабрь традиционно отмечается скачком спроса на «сезонные» продукты. Особой популярностью в это время пользуются консервированные овощи (кукуруза и горошек), колбасы, сыры, соки, фрукты, деликатесы и алкогольные напитки (шампанское и водка).

Ранее общественники предложили запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. Это нужно, чтобы снизить число отравлений и нагрузку на медиков. Однако наркологи и депутаты уверены, что станет еще хуже, сообщает телеканал "360".