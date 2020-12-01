США хотят приобрести российские Ми-24 и Ан-2 для обучения своих инструкторов

Америка хочет закупить Ми-24 для учений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны США заинтересовано в закупке российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2. Техника необходима для ознакомления американских пилотов с возможностями российских машин. Об этом сообщается в уведомлении к потенциальному контракту.

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных летных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1», — приводит текст документа RT.

Сообщается, что американцы заинтересованы в приобретении одного из двух российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета легкого многоцелевого самолета Ан-2.

В уведомлении сообщается, что MAWTS-1 - «ведущий центр повышенной летной подготовки Корпуса морской пехоты США», расположенный в американском городе Юма, штат Аризона, передает сайт NEWS.Ru.

Напомним, ранее сообщалось о планах Пентагона приобрести полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия, пишут «Известия».