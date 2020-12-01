В России за сутки выявили 26 402 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Таким образом, по состоянию на вторник, 1 декабря 2020 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 2 322 056 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно представленной информации, среди новых заражённых 21,6 процент переносят заболевание без каких-либо симптомов. Также за минувшие 24 часа зарегистрировано 569 летальных исходов. Выздоровело 24 763 человека, заразившихся ранее коронавирусом. За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 40 464 человек, а вылечились уже 1 803 467 пациента.

Больше всего новых заболевших в Москве, где ежесуточный прирост составил 6524 человек. Кроме того, в тройке лидеров антирейтинга остаются Санкт-Петербурге (3697) и Московская область (1104).