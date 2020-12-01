Губернаторов призвали сделать 31 декабря выходным днём

Султан Хамзаев заявил, что 31 декабря все россияне должны оставаться дома с семьёй Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Член Общественной палаты и глава "Трезвой России" Султан Хамзаев обратился к главам российских регионов с просьбой объявить 31 декабря выходным днём.

- На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря - выходной день". По итогам социологических опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан, - передаёт РИА Новости фрагмент обращения Хамзаева.

Член Общественной палаты также напомнил, что аналогичную инициативу в 2019 году поддержали 15 регионов, в том числе Крым, Магаданская, Орловская и Пензенская области, Краснодарский и Ставропольский края.

Хамзаев считает, что 31 декабря все россияне должны оставаться дома с семьёй, поздравляя друг друга и вместе подготавливаясь к празднику. Кроме того, он отметил, что объявление 31 декабря выходным днём создаст более праздничную атмосферу и поможет людям быть счастливее и спокойнее.

- На сегодняшний день инициатива "31 декабря — выходной день" активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью, - добавил Султан Хамзаев.

Напомним, 26 ноября, как сообщал сайт KP.ru, Госдума отклонила на пленарном заседании подобный законопроект от партии ЛДПР.

Председатель правительства Михаил Мишустин в октябре подписал постановление о переносе выходного на 31 декабря 2021 года с 3 января 2022 года, который выпадает на воскресенье.