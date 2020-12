Исследование показало отношение американских СМИ к России во время выборов президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подавляющее большинство сообщений ведущих американских СМИ о России в контексте президентских выборов в США 2020 года носило негативный характер. Об этом говорит исследованием медиагруппы «Россия сегодня», которые проанализировали более 1200 статей и репортажей за период с 1 августа по 15 ноября 2020 года в Топ-10 американских медиаизданий

Как показали результаты исследования, негативно отзывались о Москве 96 процентов американских СМИ. В текущем году основными антироссийским темами американских СМИ стали расследование «российское вмешательства» (365), фейки и пропаганда в социальных сетях (340), а также обвинения в хакерских атаках (165). В кампанию 2016 года о России в американских СМИ говорили в основном в свете хакерских атаках (427 материалов), связях с командой Дональда Трампа (183), и теме же расследованиями «российского вмешательства» (125).

Большинство новостных и аналитических сообщений на тему «российского вмешательства» в американские выборы появилось на CNN (570), в газетах The New York Times (148) и The Washington Post (113) и на телеканале Fox News (103). Четыре года по этой тематики лидировали почти те же издания: CNN (373), WP (113), NYT (77) и телеканал NBC (72).

Эксперты отмечают, что «инерция шельмования России в американских СМИ оказалась столь велика, что они продолжали множить фейки» о влиянии Москвы на американские выборы даже после 5 ноября, когда глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс заявил, что ведомство не выявило никаких свидетельств иностранного влияния на голосование в ходе президентских выборов.