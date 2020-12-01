Снижение цен возможно в случае успеха инициативы о реформе похоронного дела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесён законопроект о создании единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. Автор инициативы депутат Госдумы Антон Жарков рассказал о предполагаемых исходах в случае принятия закона.

Парламентарий рассказал в интервью "Парламентской газете", что документ должен обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение деятельности в сфере ритуальных услуг. Кроме того, после принятия закона в России станет обязательным ведение реестра недобросовестных компаний, установление ответственности за раскрытие данных о смерти граждан и создание специальных диспетчерских центров для приёма заявок на погребение.

Антон Жарков также считает, что при введении общих правил для всех компаний в отрасли контроль за их деятельностью станет строже, а конкуренция возрастёт. Благодаря этому ритуальные услуги в России могут стать дешевле.

Автор инициативы отметил, что она поможет привести в порядок сферу ритуальных услуг, поскольку граждан часто обманывают недобросовестные предприниматели. Кроме того, россиянам в случае принятия закона не придётся переоформлять уже полученные документы на захоронения.