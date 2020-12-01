Следователи проверяют высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» на наличие призыва к экстремизму

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следователи проводят проверку высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» наличие призыва к экстремизму, после его заявлений о свержении конституционного строя в России.

Как приводит ТАСС данные своего источника в правоохранительных органах, следствие считает, что, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы», которая проходила утром 27 апреля, блогер призывал к насильственному изменению конституционного строя в России.

В связи с данными заявлениями политика московские следователи в минувший понедельник, 30 ноября, начали проверку на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)

Напомним, месяц назад политик рассказывал, когда он вернётся в Россию. По его словам, он планирует после возвращение на родину после полного восстановления. Он отметил, что уже чувствует себя значительно лучше. При этом врачи не сообщают о предполагаемых сроках возможного восстановления.