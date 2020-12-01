В Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в период пандемии

В Госдуме ответили на просьбы артистов о финансовой поддержке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме ответили звездам российского шоу-бизнеса на просьбы о господдержке на фоне пандемии коронавируса и введенных ограничений. Депутат и сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей Боярский отметил, что в настоящее время у артистов сохраняется возможность самостоятельно зарабатывать деньги, хоть, может быть, и в меньшем объеме.

«Концертные залы могут заполнять на 50%, если количество человек там будет не более тысячи. Вполне хорошая для людей возможность заработать, может быть, не те деньги, которые им бы хотелось, но по крайне мере, это все равно какая-то гарантия дохода, в том числе и для звезд шоу-бизнеса», — цитирует Сергея Боярского РИА ФАН.

Депутат Госдумы добавил, что ситуация в области культуры и шоу-бизнеса не настолько критическая, и оказывать поддержку из госбюджета артистам не планируется.

«Ни о какой целевой поддержке из бюджета в адрес российского шоу-бизнеса, я думаю, не может быть и речи», — добавил Боярский.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд российских звезд пожаловались на безденежье в период пандемии. Из-за невозможности участвовать в массовых мероприятиях многие звезды лишились дохода на несколько месяцев. К примеру, супруг Наташи Королевой Тарзан и вовсе назвал артистов «самой незащищенной категорией».