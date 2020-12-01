Эксперт отметила тренд на стабилизацию с коронавируса в России Фото: Светлана Макеева

В России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию», - приводит РИА Новости слова специалист.

Плоскирева отметила, что коронавирус является новой инфекцией и все особенности течения эпидемиологического процесса на данный момент до конца неизвестны, поэтому существуют сложности с прогнозированием ситуации. В связи с этим окончательно и аргументировано сообщить, когда именно стоить ожидать спада заболеваемости, нельзя.

Однако, по ее словам, ситуация во многом зависит от каждого человека, которому необходимо соблюдать все прописанные рекомендации, «всем вместе объединиться и победить инфекцию».

Напомним, сегодня, 1 декабря, в России выявлено 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 2 322 056 человек.