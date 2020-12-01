В России за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей

В Москве за сутки выявлено 6 524 заболевших, скончались 76 пациентов, по выздоровлению выписаны 6 225 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за сутки 569 человек умерли от коронавируса. Это рекорд за всё время пандемии COVID-19 в стране. Всего жертвами вируса в России стали уже 40 464 человека.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по данным оперштаба, за минувшие сутки число новых заболевших коронавирусом составило 26 402. Суточный прирост случаев заражения остаётся выше 26 тысяч уже третьи сутки подряд.

До этого несколько дней подряд тест давал положительный результат для более чем 27 тысяч граждан.

По данным оперштаба, за минувшие сутки также выписаны после прохождения лечения от коронавируса 24 763 пациента. Рекордное число выписанных в России было зарегистрировано 28 ноября: 27,3 тысяч пациентов.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 19 ноября общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона.