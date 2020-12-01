Губернатор Томской области не утвердил результаты государственной оценки земли

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал инициативу регионального отделения партии «Единая Россия» и не стал утверждать результаты кадастровой оценки земельных участков.

Государственная кадастровая оценка в 2020 году охватила более 430 тысяч земельных участков – земли населенных пунктов, земли сельхозназначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и других отраслей.

По итогам государственной кадастровой оценки общая кадастровая стоимость этих категорий земельных участков выросла на 43 млрд рублей – на 8,5%, а удельный показатель кадастровой стоимости в расчете на 1 кв. метр увеличился на 16,5%.

Результаты оценки земельных участков по разным видам использования оказались неравномерными. Так, по садоводческим и дачным участкам кадастровая стоимость выросла на 72% (+7,4 млрд. рублей), по участкам под малоэтажным жильем – на 68% (+43,6 млрд. рублей).

«Я поддержал предложение единороссов и не стал утверждать результаты кадастровой стоимости земли, потому что рост стоимости участков означает увеличение налоговых платежей для жителей и бизнеса. В первую очередь, это ударит по мичуринцам, по жителям частного сектора. В нынешних экономических условиях, когда многие люди потеряли доход, это недопустимо», – прокомментировал свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин.