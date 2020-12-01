«Была скалой музейного дела»: коллеги почтили память Ирины Антоновой

Коллеги вспомнили, какой была президент Пушкинского музея Ирина Антонова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на 99 году жизни скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова. Представители культурной среды, коллеги и единомышленники выразили свои соболезнования и вспомнили, какой была глава музея.

Советский и российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин выразил свое восхищение характером и талантом Ирины Антоновой.

«Ирина Александровна — это, конечно, эпоха в отечественном и мировом искусстве… Она уникальный человек, смогла не только укрепить и развить музей, расширить коллекцию музея, она сделала Пушкинский музей достоянием мировой культуры. Самые интересные и радикальные выставки были в бытность Ирины Александровны, еще в советский период. Ирина Александровна была такой скалой музейного дела», — цитирует Миндлина RT.

В других музеях также почтили память директора Пушкинского музея. Заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Ольга Докучаева рассказала, что даже после ухода с поста руководителя Ирина Антонова оставалась жизнелюбивой, активной и деятельной.

«Это, конечно, огромная утрата для всей российской культуры. Это человек-эпоха. Мы все ее глубоко уважали, почитали, можно сказать, восхищались всегда безмерно», — добавила Докучаева.

Напомним, о смерти Ирины Антоновой во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Пушкинского музея. По словам действующего директора музея Марины Лошак, Антонова умерла накануне вечером, передает Москва 24.

Позже Пятый канал сообщил о том, что Ирина Антонова умерла от осложнений, связанных с коронавирусом. По данным канала, положительный тест она получили неделю назад.

Тогда в связи с состоянием здоровья и преклонным возрастом врачи приняли решение госпитализировать Ирину Антонову и подключить ее к ИВЛ. Однако спасти ее медикам не удалось.