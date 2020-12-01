Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Ирины Антоновой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Антоновой, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер очень хорошо знал президента ГМИИ Пушкина. По его словам, Путин неоднократно бывал у нее в музее и «ценил ее экспертные глубочайшие знания».

«Печальное событие, умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал … И президент глубоко соболезнует в этой связи», - сообщил пресс-секретарь, уточнив, что в ближайшее время будет направлена телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким.

Напомним, о смерти Ирины Антоновой стало известно во вторник. Как сообщил директор музея Марина Лошак, она скончалась поздно вечером 30 ноября. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась на 99-м году жизни, предположительной причиной смерти стал коронавирус.