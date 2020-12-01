Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Врачи, приезжающие работать на север, получат по 5 миллионов рублей»

Губернатор Василий Орлов встретился со студентами Амурской медицинской академии. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Приамурья Василий Орлов 1 декабря встретился со студентами Амурской медицинской академии. С первых дней пандемии вуз включился в борьбу с коронавирусной инфекцией. Около тысячи человек - врачи и ординаторы, студенты и аспиранты прошли обучающие программы оказания помощи пациентам с COVID-19. Губернатор поблагодарил сотрудников и студентов академии за их работу. Глава региона посетил студенческий центр самоуправления «Инициативная молодежь XXI века» и обсудил с учащимися будущее региональной системы здравоохранения.

Во время беседы Василий Орлов обозначил ряд задач, которые стоят перед медициной региона. По словам губернатора, в первую очередь необходимо решить дефицит кадров. Особенно остро он ощущается в сельской местности и на северных территориях. Чтобы привлечь в эти районы молодых специалистов, глава региона пообещал поднять стимулирующие выплаты для медиков.

- Особенно кадровый дефицит ощущается на севере области, в зоне БАМА. Мы недавно посещали эти территории. Существуют программы стимулирования медиков «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По северным территориям отдельно пересмотрим параметры этой программы: врачи получат не два, а пять миллионов рублей в качестве разовой выплаты. Считаю, что это существенные средства, которые позволят привлечь молодых специалистов, - подчеркнул Василий Орлов.

Еще одна серьезная проблема – нехватка в здравоохранении грамотных управленцев. Современные профессиональные кадры необходимо готовить со студенческой скамьи. Для этого нужны новые образовательные программы, учитывающие последние тенденции в медицине и обучающие студентов современным технологиям. Эту задачу губернатор собирается решать совместно с руководством вуза.

- Нередко у нас есть серьезные нарекания к руководителям медицинских учреждений, поликлиник – причем, даже в Благовещенске. Поэтому я считаю, что в академии нужно усиливать направление организации здравоохранения: важно не только увеличивать количество студентов, но и обратить внимание на те знания, которые им дают, учесть современные тенденции и технологии. Мы окажем необходимую поддержку. Сегодня мы видим, что недостаточно просто отремонтировать медучреждение и снабдить его оборудованием. Если нет нормального управленца, нет должного результата, - отметил глава региона.

Василий Орлов предложил студентам проявлять инициативу и от имени академии выходить со своими предложениями на региональное Министерство здравоохранения.

- Именно вы – это будущее нашего здравоохранения, во многом от вас зависит, какая медицина будет в Приамурье, - подчеркнул губернатор.

Во время встречи представители Минздрава региона договорились с руководством вуза об оказании дальнейшей помощи в период пандемии коронавирусной инфекции. В частности, студентов вуза будут привлекать для лечения больных с легкой формой COVID-19. Региональный Минздрав и академия также намерены разработать новые форматы образования и научной деятельности, а также скорректировать уже действующие программы.