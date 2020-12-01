Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии коронавируса

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о возможности наступления третьей волны пандемии коронавирусной инфекции, и призвала в связи с этим быть внимательными этой зимой

«Зимой мы должны быть еще очень, очень внимательными... Иначе у нас будет снова новая волна», - заявил глава немецкого правительства.

Меркель также выступила против планов некоторых немецких регионов позволить отелям открываться для семейных визитов на Рождество. По ее словам, такой шаг может ухудшить ситуацию с распространением вируса.

Напомним, накануне канцлер Германии заявила о планах Берлина добиваться закрытия предстоящей зимой горнолыжных курортов во всех странах Евросоюза для того, чтобы избежать распространения коронавируса.

Меркель отметила, что ограничения в связи с коронавирусом в Германии, скорее всего, останутся в силе до конца января, но при этом не исключила, что вакцина от COVID-19 поступит в страну ещё до Рождества. Ранее ФГР заинтересовалась российским препаратом, и рассчитывает открыть его производство на своей территории.