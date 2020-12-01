Biontech и Pfizer подали запрос о регистрации вакцины от коронавируса в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали запрос в Европейское агентство лекарственных средств за условным разрешением на использование их вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в Европейском союзе.

«Pfizer и BioNTech в понедельник, 30 ноября 2020 года, подали формальную заявку на экстренную регистрацию кандидата своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК», - говорится в совместном пресс-релизе производителей.

Компании сообщают, что если агентство одобрит их заявку, то это может потенциально позволить использовать их вакцину от коронавирус BNT162b2 в Европе до конца текущего года.

Напомним, ранее компании подали соответствующие заявки в Соедненных Штатах и Великобритании. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла назвал подачу заявки на разрешение использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях в США важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать вакцину BioNTech и Pfizer доступной для населения всего мира.

Как писал сайт kp.ru, накануне подачи заявок была закончена третья фаза клинических испытаний препаратов Pfizer и BioNTech, которая показала еще большую эффективность. Итоговый анализ продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 95 процентов.