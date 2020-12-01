Россиянам будут сообщать об их праве на льготы и пособия

С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки на портале "Госуслуги" Фото: "КП" Архив

В России с 1 декабря все граждане смогут в личном кабинете на портале "Госуслуги" получить информацию о том, какие выплаты, пособия и льготы им положены. С 1 декабря, вторника, соответствующий закон вступил в силу.

Персонально информировать россиян будут на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), сообщили в Министерстве труда.

Так, россияне получат уведомление, если им полагаются единовременные пособия при рождении ребенка, выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет или ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет. Кроме того, сообщать о доступных мерах социальной поддержки будут пенсионерам, безработным и другим гражданам.

В Минтруда также сообщили Российской газете, что полноценно система информирования россиян начнёт работать в течение декабря. Однако проконсультироваться о доступных мерах соцподдержки можно в отделениях МФЦ.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения.