Москвичам предсказали «скандинавскую» зиму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве в этом году следует ждать «скандинавскую» зиму, которая может характеризоваться как мягкая, теплая и умеренно снежная. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт отметил, что зима в столице «стартует со скоротечных зарядов снега», которые восстановят «скромный» снежный покров толщиной два-четыре сантиметра. Кроме того, начало зимы в Москве, по прогнозам синоптиков будет похолоданием и с гололедицей.

К Новому году высота снежного покрова в столице может достичь уже 13 сантиметров, а температура упадет до шести градусов ниже ноля. Специалист уточнил, что похолодает в Москве именно к концу декабря, когда температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов мороза.

При этом средняя температура воздуха на ближайшие три месяца в Москве составит четыре градуса мороза. По словам синоптика, такие показатели соответствуют зимним температурам в таких столицах, как Осло или Хельсинки, которые отличаются мягким и влажным климатом.

«А значит грядущую зиму можно назвать скандинавской», - приводит РИА Новости слова специалиста.