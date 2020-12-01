Ирина Антонова, президент музея им. Пушкина, заболела коронавирусом уже в больнице

Ирина Антонова заболела коронавирусом уже в больнице Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Появились новые подробности смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. Незадолго до своего последнего дня жизни, заслуженная деятель искусств попала в больницу с инсультом, а уже после у нее обнаружили коронавирус.

Как стало известно сайту mk.ru, скорую вызвала соседка. 15 ноября 66-летний сын Антоновой позвонил соседке по подъезду с просьбой о помощи. Борис – инвалид с детства и в последние годы жил вместе с матерью, иногда к ним приходила домработница.

Соседка сразу же откликнулась на просьбу и заглянула к Антоновым. Ирина Александровна уже была без сознания. С подозрением на инсульт медики отвезли ее в 64 городскую больницу в Москве.

А спустя 11 дней, 26 ноября, врачи из отдела неврологии, где лечили пациентку, сообщили коллегам из больницы в Коммунарке, что у пожилой женщины обнаружен коронавирус.

Состояние с каждым днем ухудшалось, сатурация упала до 90. Пациентку перевезли в Коммунарку, где подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на все усилия врачей, Ирина Антонова скончалась вечером 30 ноября.