Механизм проникновения коронавируса в мозг выявили немецкие ученые Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусная инфекция может попасть в человеческий мозг после вдыхания через нос. К такому выводу пришли немецкие ученые после проведения исследования, которое показало, что SARS-CoV-2 способен инфицировать непосредственно нейроны мозга через слизистую оболочку.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, отмечается, что SARS-CoV-2 не только поражает легкие, но вызывает и неврологические проблемы. Так, по данным немецких ученых, каждый третий пациент жалуется на потерю обоняния и вкуса, головную боль, усталость, тошноту. Ранее уже сообщалось, что причиной этого может быть проникновение вируса в мозг, однако как именно вирус в него попадает, подробно не изучалось.

Эксперты вскрыли тела 33 пациентов, умерших от коронавируса, и изучили их слизистую носоглотки, а также взяли образцы тканей мозга. В мозге ученые нашли следы вирусных белков.

«Проникнув в слизистую оболочку, вирус, похоже, использует обонятельный нерв, чтобы достичь мозга», - отметил один из авторов исследования доктор Фрэнк Хеппнер.

Специалисты определили, что иммунные клетки ликвора, мозговой жидкости, активизируются после инфицирования. Присутствие вируса в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки объясняет симптомы коронавирусной инфекции.

При этом ученым пока не удалось выяснить, как вирус преодолевает гематоэнцефалический барьер.

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