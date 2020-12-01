В ВОЗ прокомментировали эффективность ПЦР-диагностики при коронавирусе

В ВОЗ подтвердили эффективность ПЦР-диагностики при ковиде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о том, что тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не подходит для обнаружения вирусов в организме. Эксперты в области медицины уверены, что диагностика таким способом наиболее эффективна для выявления коронавируса нового типа.

«Позиция ВОЗ в отношении ПЦР-тестов заключается в том, что в целом тестовые наборы для ПЦР известны как очень надежные (особенно при правильном отборе и тестировании образцов), и они являются наиболее чувствительным лабораторным методом, который у нас есть для диагностики инфекции SARS-CoV-2», - цитирует представителя ВОЗ «Российская газета».

При этом эксперты добавили, что расшифровка тестов ПЦР требует серьезных ресурсов и лабораторной инфраструктуры. В условиях ограниченных возможностей тесты действительно способны выдавать ошибки.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 1 декабря в мире было зафиксировано 63 159 281 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил более 500 тысяч, передает сайт «Свободная пресса».