В Госдуме прокомментировали отказ Санду отдавать России долг за газ

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв не признает долг за газ перед Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников выразил недовольство высказыванием избранного президента Молдавии Майи Санду о долге за газ перед Россией.

Ранее Санду заявила, что Кишинёв не признает долг за газ перед Москвой, поскольку он является обязательством непризнанной республики Приднестровье. Санду, как сообщал сайт KP.ru, также отметила, что общий размер долга уже достигает 7,5 миллиарда долларов.

- Если это не ее страна, то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите, - заявил Калашников РИА Новости, отметив, что заявление Санду о необходимости вывода российских миротворцев из региона необоснованно и выглядит так, как будто население Приднестровья не относится к Молдавии.

Калашников также предположил, что Майя Санду хочет "сделать из жителей Приднестровья "рабов", и "на них пахать и сеять".