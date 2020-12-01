Песков не стал комментировать предложение Алиева о коридоре в Нагорном Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании нового коридора в Нахичевани, который будет соединять Нагорный Карабах с Арменией.

Как писал сайт kp.ru, азербайджанский лидер заявил, что к идее создания коридора положительно отнеслись президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Конкретно эту тему оставлю без комментариев», - заявил представитель Кремля, отметив, что тема транспортных коммуникаций обсуждается лидерами.

Напомним, Алиев также сообщил о переходе под контроль Баку Лачинского района, прилегающего к Карабаху, во вторник, 1 декабря, что было предусмотрено подписанным 9 ноября соглашением о прекращении боевых действий в регионе. При этом он предложил передать Азербайджану город Лачин.