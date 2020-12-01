Назвали имя единственного кандидата на пост президента МОК

Единственным кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета на предстоящих выборах стал действующий глава МОК немец Томас Бах. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба МОК.

Срок подачи заявок завершился в минувший понедельник, 30 ноября. Выборы должны состояться в Афинах в марте следующего года. После переизбрания Томас Бах будет возглавлять комитет еще четыре года.

Напомним, Томас Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с сентября 2013 года. На этом посту он сменил Жака Рогге. Ранее глава МОК был президентом Олимпийской спортивной конфедерации Германии, возглавлял апелляционный комитет Спортивного арбитражного суда. В прошлом он занимался фехтованием на рапирах, и в 1976 году стал олимпийским чемпионом в командном первенстве, а в 1977 году взял золото на Чемпионате мира в командном первенстве.