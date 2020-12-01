Ефремова перевели в колонию в Белгородской области

Ефремов 1 декабря переведён в исправительную колонию №4 в Белгородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Актёр Михаил Ефремов переведён из следственного изолятора в исправительную колонию номер четыре в Белгородской области.

Ефремова доставили в ИК-4, предназначенную для содержания впервые осуждённых мужчин. В исправительной колонии можно получить обучение по профессии каменщика, повара и токаря. В ней также производят муку, одноразовые защитные костюмы "Каспер" и стиральный порошок, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что адвокаты Михаилы Ефремова заявили о пропаже актёра по пути в колонию. Защита отметила, что Ефремов должен был прибыть в ИК-4 ещё в 8 часов утра, и возможности выйти с ним на связь не было.

В ОНК удивились информации о пропаже Ефремова и попросили адвокатов изучить практику этапирования заключённых.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Ефремов выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого был курьер Сергей Захаров. Он скончался утром следующего дня в больнице.