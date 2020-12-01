Правительство внесло в Госдуму поправки, регулирующие обращение в России цифровой валюты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство внесло в Государственную думу первый пакет поправок, который регулирует обращение в России цифровой валюты.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые признают цифровую валюту имуществом. Такое изменение позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои права в суде, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Законопроект вводит обязанность для владельцев цифровой валюты сообщать налоговикам о своём праве распоряжаться криптовалютой с кошельков, о совершаемых операциях, а также об остатке на счёте. Но это необходимо делать, если сумма операций за год эквивалентна или превышает 600 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, криптовалюта нередко используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, а также для финансирования противоправной деятельности. На данный момент у налоговых органов нет информации о кошельках с цифровой валютой и соответствующих операциях россиян.

Как писал сайт kp.ru, кабмин 28 ноября одобрил законопроект, который регулирует налогообложение в сфере криптовалюты. Незадолго до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что цифровая валюта будет признана имуществом, а ее владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.