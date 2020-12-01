Минздрав назвал регионы, где ситуация с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу Фото: REUTERS

Наибольшую тревогу в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня менее 5 процентов свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах России, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», - заявил глава Минздрава в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания Мурашко на сегодняшний день свободны 21 процент из развернутых в стране 276 тысяч коек для больных коронавирусом. При этом он отметил, что пока в российских регионах достаточно свободных реанимационных коек, но растёт количество больных коронавирусом, которым необходима реанимация.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин призвал более решительно вводить ограничительные меры в регионах со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции.