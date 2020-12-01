ФСО требует взыскать с бизнесмена Кюнера 1 млрд рублей за хищения на стройке в Ново-Огарёве

ФСО решила взыскать ₽1 млрд за хищения при стройке в Ново-Огареве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральная служба охраны подала в Никулинский суд Москвы иск о взыскании около одного миллиарда рублей с топ-менеджера компании "Стройфасад" Станислава Кюнера, которого ранее осудили на восемь лет колонии за хищения при реконструкции резиденции президента России в Ново-Огарёве.

- Судом принят иск ФСО к Кюнеру. Заседание назначено на 23 декабря, - передаёт ТАСС.

Напомним, в марте 2017 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огарёве. Фигурантами были названы глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, топ-менеджер компании "Стройфасад" Станислав Кюнер, бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, бывший глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, предприниматели Сергей Перевалов и Сергей Литвинов, а также директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев.