Мурашко сообщил, сколько коек для пациентов с коронавирусом свободно Фото: REUTERS

На амбулаторном лечении в России находится 79 процентов пациентов с коронавирусной инфекций. Об этом сообщил министр здравоохранения России, отметив, что на сегодняшний день свободны 21 процент из развернутых в стране 276 тысяч коек для больных коронавирусом, при этом 17 регионах свободно менее 5 процентов коек.

Глава Минздрава уточнил, что в общей сложности в стационарах на данный момент находятся 217 тысяч пациентов. «16 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания», - отметил он

Министр отметил, что пока в российских регионах достаточно свободных реанимационных коек, однако растёт количество больных коронавирусом, которым необходима реанимация.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в России зарегистрировали 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число инфицированных за все время пандемии в стране составило 2 322 056 человек.