Мишустин сообщил, где в России нужно решительней вводить ограничения

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионах, где со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции, необходимо более решительно принимать ограничительные меры. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, который отметил неравномерность распространение вируса в российских субъектах

«Ситуация с коронавирусом в субъектах России по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», - отметил глава правительства в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр отметил, что ситуация с распространением коронавируса остаётся достаточно тяжёлой во многих российских регионах. По его словам, в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с коронавирусом, и расходы на эти цели также увеличиваются.