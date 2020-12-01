В Минздраве сообщили о дефиците препаратов от коронавируса в некоторых регионах

Михаил Мурашко рассказал о продолжающемся дефиците некоторых лекарств для лечения пациентов с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России все ещё есть дефицит некоторых лекарств для лечения больных коронавирусом, однако сейчас обсуждается возможность поставок из-за рубежа.

Глава Минздрава также отметил, что в России уже увеличили объёмы поставок препаратов от COVID-19. Сейчас ведомство обсуждает с Минпромторгом возможность поставок из других стран.

- Но по-прежнему в ряде регионов остаётся проблема по объёму поставки "Фавипиравир". Увеличены объёмы поставки противосвёртывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется, и поэтому с Минпромторгом мы отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа, - заявил Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил и дальше обеспечивать бесплатными лекарствами больных коронавирусом.