Роспотребнадзор: В России замедляется заболеваемость коронавирусом

Анна Попова заявила о замедлении роста случаев COVID-19 в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России замедляется распространение коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, что динамика эпидемического процесса в России начала замедляться, но среднесуточный показатель заболеваемости до сих пор сильно отличается в разных регионах России.

Анна Попова также сообщила, что 58 регионов из 85 уже находятся в стадии стабилизации, рост числа заражённых сохраняется в 24 регионах, а в трёх районах заболеваемость уже пошла на спад.

- Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан - 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всеми 85 субъектам, - объяснила Анна Попова.