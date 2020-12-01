Минздрав: Почти 80% заражённых коронавирусом в России лечатся дома

Глава Минздрава рассказал, сколько пациентов в больницах состоят с диагнозом коронавируса Фото: REUTERS

В России 79% заражённых коронавирусом проходят лечение амбулаторно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава Минздрава уточнил, что всего в стационарах сейчас находятся 217 тысяч пациентов, при этом 16 тысяч из них лежат либо с подтверждённым диагнозом коронавируса, либо с подозрением на него.

Ещё у 16 тысяч пациентов либо внебольничная пневмония иной этиологии, либо они проходят диагностику для выяснения причины пневмонии.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил продолжить обеспечивать бесплатными лекарствами заражённых коронавирусом, отметив положительную динамику в регионах, где есть бесплатные препараты от COVID.

Глава кабмина также заявил, что для снижения нагрузки на лечебную сеть, "надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому".