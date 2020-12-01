В Госдуме оценили предложение лишать права на оружие участников массовых беспорядков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме прокомментировали предложение пожизненно лишать право на приобретение оружия участников массовых беспорядков или несанкционированных акций. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев уверен, что подобные инициативы должны быть связаны «именно с правовыми последствиями привлечения к административной ответственности или привлечения к уголовной ответственности».

Парламентарий подчеркивает: пока у человека не будет погашена судимость, он должен быть лишен возможности приобретать оружие. Причем ограничиваться только покупкой не стоит, отмечает депутат.

- Именно судимость должны стать решающим фактором. Участие в массовых беспорядках — это преступление. Участие в несанкционированных митингах, если человек-организатор, то административное правонарушение, — пояснил Валеев в беседе с RT.

Изначально, предложение поступило от директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. Соответствующий документ он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

14 октября, сообщалось, что в Госдуме намерены рассмотреть повышение возрастного ценза на приобретение оружия до 21 года, пишет газета "Известия".