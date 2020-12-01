Минздрав рассказал, сколько автомобилей привлечено для борьбы с пандемией

На прошлой неделе Минздраву удалось привлечь около восьми тысяч машин Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день в России для помощи медикам было привлечено 10 тысяч автомобилей, также ведомство рассматривает возможность привлечения к этим целям машин такси.

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом он отметил, что еще на прошлой неделе Минздраву удалось привлечь около восьми тысяч машин. Дефицит был на уровне 2,7 тысячи авто.

«…То сегодня количество дополнительно привлеченного автотранспорта составляет 10 тысяч, плюс дополнительно с [вице-премьером] Дмитрием Чернышенко совместно с регионами отрабатывается привлечение службы такси», - сказал Мурашко, подчеркнув, что такси будут работать с врачами только на амбулаторном этапе.

О первых случаях заражения в России стало известно в марте 2020 года. С начала пандемии в мире было зафиксировано около 63,3 миллионов случаев заражения, более 1,4 миллиона умерли.

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