Правительство озвучило число больных СПИДом в России

Нам всем важно знать свой ВИЧ-статус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аппарате правительство сообщили, что на начало 2020 года в России было более 720 тысяч граждан, болеющих Синдромом иммунодефицита человека (СПИД).

«По статистике в Российской Федерации на 1 января 2020 года зарегистрировано чуть больше 724 тысяч больных, страдающих СПИДом», - рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в столице, пишет ТАСС.

Сейчас власти работают над новой стратегией по борьбе с неизлечимым заболеванием. Она скоро будет представлена и будет действовать ближайшие 10 лет.

Голикова рассказала, что 91% из зарегистрированных 724 тысяч больных находится на диспансерном наблюдении. Почти 76% из них проходят антиретровирусную терапию.

Ранее KP.RU обсудил с экспертами, почему нам всем важно знать свой ВИЧ-статус, и почему стоит спрашивать своих партнеров о здоровье.