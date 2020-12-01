Роспотребнадзор направил проект санитарных правил в Минюст

Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил, который направлен в Минюст. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщила, что ведомство подготовило проект санитарных правил о профилактике коронавируса при осуществлении различных видов работ и услуг, который направлен в Минюст.

"Хотела бы отметить, Михаил Владимирович (Мишустин), что в соответствии с вашим поручением, учитывая также, что основная часть заболевших (коронавирусом) - это заболевшие в трудоспособном возрасте, люди работающие, нами подготовлен проект санитарных правил, он направлен в министерство юстиции, мы надеемся, что на этой неделе он будет зарегистрирован. Профилактика новой коронавирусной инфекции при осуществлении различных видов работ и услуг", - передает слова Анны Поповой РИА Новости.

В сообщении главы Роспотребнадзора отмечено, что проект в том числе позволит усилить контроль за соблюдением требований на рабочих местах.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За все время в мире новой инфекцией заразилось свыше 60 миллионов человек.

Согласно последним данным, в России за последние сутки выявлено 26 402 случаев заражения коронавирусом. Всего за весь период карантина в стране новой инфекцией заболели 2 322 056 человек.