Мишустин раскритиковал концерт Басты в период пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин концерт рэпера БАСТЫ (Василия Вакуленко) в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где якобы не соблюдались эпидемиологические правила, связанные с коронавирусной инфекцией.

Глава российского правительства отметил, что пренебрегать здоровьем граждан во время пандемии недопустимо, и призвал разобраться, нарушались ли санитарные нормы на концерте рэпера, а в случае доказанной вины организаторов мероприятия принять административные меры.

«Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — недопустимо», - заявил премьер-министр в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

Напомним, некоторые пользователи соцсетей сообщили, что на концерте Басты в Санкт-Петербурге в пятницу, 27 ноября, многие зрители не соблюдали ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией. Появились видео, на которых можно заметить, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Сам рэпер заявил, что все меры были выполнены. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить соблюдение правил