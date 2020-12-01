Похороны Ирины Антоновой: церемония пройдет в закрытом формате

Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Похороны Ирины Антоновой пройдут в закрытом формате, в узком кругу близких людей. Согласно собственному желанию президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, ее похоронят Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей, - сообщили в ТАСС пресс-службе Пушкинского музея.

Напомним, Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, скончалась на 99-м году жизни. Предположительной причиной смерти стал коронавирус. В последнюю декаду ноября Антонова получила положительный тест на COVID-19. Как стало известно позднее, она заразилась коронавирусом, уже будучи в больнице.

15 ноября Антоновой стало плохо. С подозрением на инсульт ее отвезли в больницу. А через 11 дней врачи сообщили, что пациентка заразилась коронавирусом. С каждым днем ее состояние ухудшалось. Ирину Антонову перевезли в Коммунарку, где подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на все усилия врачей, она скончалась вечером 30 ноября.