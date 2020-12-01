В автошколах назвали плюсы и минусы нового регламента сдачи на права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева назвала плюсы и минусы нового регламента сдачи на права. Изменения начнут действовать с 1 апреля 2021 года.

Например, кандидатам не придется демонстрировать умение управлять автомобилем на площадке. Вместо этого им предложат показать навыки парковки в городских условиях.

Шутылева отметила, что кандидату с хорошей подготовкой будет легче получить права.

- Он сдаст объединенные город и площадку и уже получает водительское удостоверение. Но допуск после успешно сданной теории, как и сейчас, — отметила президент МААШ в беседе с «Известиями».

Сейчас водители выполняют шесть упражнений на площадке, весной их останется только четыре. Время, за которое кандидат пройдет испытание, тоже упразднят. В настоящий момент каждое имеет свой интервал.

Но есть и обратная сторона медали: пересдать проваленный экзамен будет сложнее.

- Сейчас если одна часть сдана, то она засчитывается, а в будущем придется выполнять снова весь комплекс упражнений, - заключила эксперт.

Она отметила, что проект регламента МВД еще может измениться. Ему предстоит пройти общественное обсуждение, одобрение ряда министерств и регистрацию в Минюсте, сообщает телеканал "360".