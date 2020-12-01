Попова сообщила о наличии в России прототипов вакцины от ВИЧ

Попова сообщила о наличии в России прототипы вакцины от ВИЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд российских научно-исследовательских центров занимаются разработкой вакцины от ВИЧ-инфекции, и на данный момент уже имеют свои прототипы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, среди центров, занимающих разработкой вакцины есть Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который изготовил вакцину от коронавирусной инфекции.

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр "Вектор" имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы», - сказала глава Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач России отметила, что страна использует все имеющиеся у нее возможности для завершения создания отечественной вакцины от ВИЧ