Сноуден подаст заявление на российское гражданство, сообщил адвокат

Бывший сотрудник ЦРУ собирается подать на российское гражданство. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство. Об этом во вторник сообщил адвокат Анатолий Кучерена в интервью РИА Новости.

"Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Он (Сноуден) занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство", - сказал Кучерена.

Адвокат отметил, что он и его клиент сейчас заняты сбором всех необходимых документов.

"Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим", - сказал Кучерена.

Напомним, что Эдвард Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал. Бывший агент ЦРУ передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

После этого Сноуден отправился в Гонконг, а оттуда - в Москву, где провел некоторое время в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, до тех пор пока Россия не предоставила ему временное убежище, но с определенными условиями. Так, власти РФ разрешили бывшему работницу ЦРУ провести один год в стране, при условии, что он прекратит любые действия против США.

В августе 2014 года Эдварду Сноудену был предоставлен трехлетний вид на жительство. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство в РФ.