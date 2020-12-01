Ученые предложили сократить карантин для больных COVID-19

До сих пор ученые и врачи рекомендовали переболевшим ковидом оставаться дома две недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Если человек сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и отсидел на карантине неделю, этого достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. К такому выводу пришли ученые из США, Австралии и Канады.

Исследователи отметили, что сдавать повторный тест тоже не имеет смысла, потому что разница между результатами близка к статистической погрешности. Свои выводы они сделали на основании математического моделирования.

Ученые просчитали вероятность передачи COVID-19 в зависимости от продолжительности ограничительных мер и причин изоляции — контакта с инфицированным либо карантина.

В своем исследовании они использовали три разных варианта проведения тестирования: тест перед карантином, тест по выходу из ограничений и двойное тестирование в начале и в конце карантина. Всего было проведено четыре тысячи тестов – все на персонале морских нефтяных платформ.

В итоге ученые поняли, что остановить пандемию, незамедлительно изолировав каждого человека, у которого появились симптомы, невозможно. Однако три дня карантина после появления симптомов снижает вероятность дальнейшей передачи инфекции до 25%, а после восьмидневной изоляции шансы заразить других — всего 5%, приводит их выводы газета "Известия".

По результатам исследования ученые также поняли, что 7-дневный карантин плюс ПЦР-тест имеют такой же эффект, как двухнедельная изоляция вообще без тестирования. Значит, сократить пребывание на карантине можно, если использовать один из трех предложенных вариантов тестирования.

Для выявления коронавирусной инфекции можно сдать разные анализы: мазок на COVID-19 и кровь из вены для анализов на антитела IgM и IgG. Ранее KP.RU рассказывала, чем отличаются эти исследования и для чего они нужны.