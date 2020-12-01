Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" начались в Индии

В Индии начались клинические испытания российской вакцины "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd перешли ко второй и третьей фазам клинических испытаний прививки от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в пресс-релизе фармацевтической компании, распространенном во вторник, 1 декабря.

"В Индии после получения необходимого разрешения Центральной лаборатории по лекарственным средствам начались клинические испытания второй и третьей фазы вакцины "Спутник V", - сказано в сообщении.

Отмечено, что исследование нацелено на изучение безопасности и иммуногенности вакцины.

Испытания проводит фирма JSS Medical Research, сообщает РИА Новости.

Напомним, что первая вакцина от коронаируса появилась в России. Ее зарегистрировали ученые научного центра имени Гамалеи. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

В октябре РФПИ и Dr. Reddy's получили разрешение на проведение второй и третьей фаз испытаний "Спутника V" на территории Индии. Меньше чем через месяц первая партия вакцины была доставлена в Хайдарабад.

Ранее уже сообщалось, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции могут начать производить в Индии.