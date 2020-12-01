Алиев распорядился демобилизовать первую группу военнослужащих в Карабахе

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во вторник, 1 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации первой группы военнослужащих, призванных ранее на службу в Нагорном Карабахе.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление в пресс-службе главы Азербайджана, со среды, 2 декабря, будет демобилизована «определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года».

Напомним, Алиев также сообщил о переходе под контроль Баку Лачинского района, прилегающего к Карабаху, во вторник, 1 декабря, что было предусмотрено подписанным 9 ноября договоре о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе, который вступил в силу 10 ноября. При этом Баку и Ереван останавливаются на занимаемых ими позициях. Согласно договору, до 20 ноября Азербайджану возвращается Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.